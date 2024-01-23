В «Удинезе» хотят пожизненно отстранить фанатов от посещения стадиона за расизм

Генеральный директор «Удинезе» Франко Коллавино заявил, что хочет пожизненно отстранить фанатов команды от посещения стадиона за расизм в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна в матче 21-го тура Серии А (2:3).

«Убеждены, что виновных не более двух‑трёх человек. Никаких кричалок не было: и арбитр, и федеральный прокурор это подтвердили. В любом случае количество не имеет значения. Даже если нарушение было всего одно, это очень серьёзный проступок. Запрет на посещение стадионов, который выносят судебные органы, имеет ограниченный срок действия, но мы будем работать над тем, чтобы убрать этих расистов со стадиона на всю жизнь», — приводит слова Коллавино Rai Sport.

Напомним, вратарь «Милана» Меньян пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходившие от болельщиков «Удинезе». Голкипер отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.