Экс-гендир «Спартака» Мележиков высказался о ситуации Кругового с «Зенитом» и ЦСКА

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что бы он делал в ситуации с переходом защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Что я бы делал в ситуации с Круговым? У Жиго всё происходило под контролем клуба, не было истории за спиной. У него была ситуация совершенно иная, он давно просился и отказывался продлевать.

Ещё до окончания его контракта агент предлагал нам ряд вариантов, но ни один из них не дошёл до нас на бумаге.

Нам удалось убедить его доиграть ещё год? Я лично разговаривал с Сэмом, основная проблема там была не в деньгах, а в ребёнке. Он очень хотел быть с сыном, а супруга ему не разрешала.

В ситуации с «Зенитом», насколько понимаю, это сделано без уведомления клуба, поэтому приняты кардинальные меры.

Как бы я поступил в такой ситуации? Думаю, я бы точно об этом знал. Тут нужен диалог с игроком. Если не знал и для меня эта история была бы шоком, доля обиды присутствовала бы. Я человек эмоциональный, возможно, предпринял бы определённые шаги к наказанию футболиста, если они не идут в ущерб клубу. Основное или последнее слово должно быть за главным тренером. Важно, как это было преподнесено. Если Семак воспринимает, что он не может оставить игрока, который, по сути, уже не его, который, возможно, не будет выкладываться, ему нельзя доверять, то и принимается такое решение», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита».