Паредес — о словах Роналду: то же самое, если Пепе скажет, что парикмахерские не в моде

Футболист итальянской «Ромы» Леандро Паредес прокомментировал слова нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что тот больше не верит в футбольные награды.

«Криштиану говорит, что награды вышли из моды, это всё равно что Пепе говорит, что парикмахерские вышли из моды. Ты уже много лет не ходишь на неё (премию — Прим. «Чемпионата») (смеётся)», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Напомним, минувшей осенью нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года. Также на текущей неделе Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

На текущей неделе также состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards, на которой Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока, лучшим игроком, по мнению болельщиков, а также стал обладателем премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года.