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Египет без Салаха сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф КАН

Египет без Салаха сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф КАН
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Сегодня, 23 января, проходил матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кабо-Верде и Египта. Команды играли на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2.

На 45+1-й минуте Гилсон Тавареш открыл счёт и вывел Кабо-Верде вперёд. На 50-й минуте Давид Трезеге сделал счёт равным. На 90+3-й минуте Мостафа Мохамед вывел египтян вперёд, однако на 90+9-й минуте Брайан Силва Тейшейра вновь сделал счёт равным. После трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кабо-Верде является лидером с семью очками и проходит в плей-офф турнира напрямую. Египет находится на третьем месте с тремя очками и также вышел в плей-офф турнира.

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
2 : 2
Египет
1:0 Тавареш – 45+1'     1:1 Трезеге – 50'     1:2 Мохамед – 90+3'     2:2 Тейшейра – 90+9'    

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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