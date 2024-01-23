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Сборная Ганы упустила победу в матче с Мозамбиком на Кубке африканских наций

Сборная Ганы упустила победу в матче с Мозамбиком на Кубке африканских наций
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мозамбика и Ганы. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2.

Три гола в этой встрече были забиты с 11-метровой отметки. В составе национальной команды Ганы дублем отметился нападающий Джордан Айю. За Мозамбик отличились Джени Катамо и Рейнилду Мандава.

Мозамбик занял четвёртую строчку в турнирной таблице группы В и покидает турнир, Гана расположилась на третьем месте и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Мозамбик
Окончен
2 : 2
Гана
0:1 Айю – 15'     0:2 Айю – 70'     1:2 Катамо – 90+1'     2:2 Мандава – 90+4'    
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