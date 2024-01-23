Определились первые участники плей-офф Кубка африканский наций

Завершились первые матчи 3-го тура Кубка африканских наций. По их итогам определились первые участники плей-офф турнира.

По итогам игрового дня участие в плей-офф турнира гарантировали национальные команды Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде и Египта.

Покинули турнир сборные Гвинеи-Бисау и Мозамбика. Кот-д'Ивуар и Гана расположились на третьих строчках своих групп и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: