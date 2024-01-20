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Африканская конфедерация футбола дисквалифицировала тренера Танзании на восемь матчей

Африканская конфедерация футбола дисквалифицировала тренера Танзании на восемь матчей
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Главный тренер сборной Танзании Адель Амруш получил длительную дисквалификацию на Кубке африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерация африканского футбола (CAF) в соцсетях.

Инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Танзании и Марокко (0:3). Наказание было вынесено дисциплинарным комитетом после жалобы Марокко на высказывания алжирского специалиста о том, что марокканцы влияют на CAF при выборе арбитров на матчи Кубка африканских наций. Также тренер вспомнил, как CAF отказалась переносить время начала домашнего матча команды Танзании в игре со сборной Марокко в ноябре 2023 года с вечера на день.

Исполняющим обязанности тренера сборной Танзании назначен Хемед Морокко.

Напомним, после первого тура сборная Танзании занимает последнее место в группе F, ни набрав ни одного очка. Следующий матч танзанийцы проведут против сборной Замбии 24 января в 23:00 по мск.

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