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Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»

Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»
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Наставник «Интера» Симоне Индзаги установил тренерский рекорд миланской команды.

Как сообщает Opta Paolo в соцсетях, Индзаги стал рекордсменом «Интера» среди тренеров по выигранным финалам в Суперкубке Италии – пять (с сезона-1929/30). Наставник миланской команды обошёл по этому показателю Эленио Эрреру и Роберто Манчини, выигравших с командой по четыре финала.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Наполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано (Италия). «Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0.

На пути к финалу Суперкубка Италии «Наполи» встретился с «Фиорентиной», одержав разгромную победу со счётом 3:0. «Интер» же во втором полуфинале сыграл с «Лацио», обыграв римский клуб также со счётом 3:0.

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии:

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