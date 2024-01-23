Главный тренер «Наполи» бойкотировал церемонию награждения Суперкубка Италии

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри бойкотировал церемонию награждения после финала Суперкубка Италии с «Интером» (0:1). Специалист был недоволен удалением Джованни Симеоне, который получил две жёлтые карточки за пять минут.

Сперва, Маццарри во время матча кричал арбитрам: «Как вам стыдно!» после удаления Симеоне. После матча тренер промчался по туннелю и не присутствовал на церемонии вручения медалей, а также не разговаривал со СМИ.

Напомним, на пути к финалу Суперкубка Италии «Наполи» разгромил «Фиорентину», со счётом 3:0. «Интер» же во втором полуфинале также одержал разгромную победу, обыграв «Лацио» счётом 3:0.

Напомним, Маццарри возглавил «Наполи» в ноябре 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии