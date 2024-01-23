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Главный тренер «Наполи» бойкотировал церемонию награждения Суперкубка Италии

Главный тренер «Наполи» бойкотировал церемонию награждения Суперкубка Италии
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри бойкотировал церемонию награждения после финала Суперкубка Италии с «Интером» (0:1). Специалист был недоволен удалением Джованни Симеоне, который получил две жёлтые карточки за пять минут.

Сперва, Маццарри во время матча кричал арбитрам: «Как вам стыдно!» после удаления Симеоне. После матча тренер промчался по туннелю и не присутствовал на церемонии вручения медалей, а также не разговаривал со СМИ.

Напомним, на пути к финалу Суперкубка Италии «Наполи» разгромил «Фиорентину», со счётом 3:0. «Интер» же во втором полуфинале также одержал разгромную победу, обыграв «Лацио» счётом 3:0.

Напомним, Маццарри возглавил «Наполи» в ноябре 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

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«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии

Суперкубок Италии . Финал
22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 90+1'    
Удаления: Симеоне – 60' / нет
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