Беллингем эмоционально высказал претензии арбитру в перерыве матча с «Альмерией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем остался недоволен судействством в матче 21-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (3:2). В первом тайме Беллингем посчитал, что судья не засчитал фол на нём со стороны игрока «Альмерии». Во время перерыва он эмоционально пообщался с главным арбитром матча.

«Я не буду ругаться, если вы со мной согласитесь. Это полный отстой, чувак, каждую неделю. Чёртов ад», — приводит слова Беллингема Goal.

Напомним, во время матча с «Альмерией» 20-летний англичанин реализовал пенальти на 57-й минуте встречи, сделав счёт 1:2. На 90+9-й минуте полузащитник отдал результативную передачу на Дани Карвахаля, который установил победный счёт.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 8 результативных передач.

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