Месси, Суарес, Бускетс и Альба вместе с жёнами посетили ресторан в Майами

Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба вместе с жёнами посетили один из ресторанов Майами.

Фото: Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо

Напомним, 23 января «Интер Майами» в товарищеском матче проиграл «Далласу» со счётом 1:0. До этого команда сыграла вничью с Сальвадором со счётом 0:0.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем». Матч состоится 29 января.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 34 очка. Команда не смогла выйти в плей-офф турнира.

Новый сезон МЛС стартует 22 февраля. В первом матче сезоне «Интер Майами» встретится с «Реал Солт-Лейк». Начало – 05:00 мск.

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