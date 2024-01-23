«Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»

Завершился товарищеский матч, в котором «Интер Майами» встречался с «Далласом». Матч прошёл в Далласе на стадионе «Коттон Боул» и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на третьей минуте забил Хесус Феррейра.

Отметим, в стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в «Интер Майами».

Добавим, также в этой встрече принимали участие Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, в первом совместном матче Месси и Суареса за американский клуб «Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором со счётом 0:0.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем». Матч состоится 29 января.

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