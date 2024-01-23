Симоне Индзаги установил рекорд по количеству выигранных Суперкубков Италии

Вчера, 22 января, «Интер» обыграл «Наполи» в финале Суперкубка Италии. Встреча на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги в пятый раз выиграл данный трофей, установив рекорд турнира. Ранее больше всего выигранных Суперкубков было у Марчелло Липпи и Фабио Капелло – по 4 титула.

Индзаги дважды брал Суперкубок с «Лацио» (2017/2018, 2019/2020) и трижды с «Интером» (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

47-летний специалист возглавил «Интер» в июне 2021 года. Контракт Индзаги с клубом рассчитан до лета 225 года.

После 20 туров «Интер» занимает второе место в Серии А с 51 очком и игрой в запасе. Лидирует в чемпионате «Ювентус» (52 очка).

Материалы по теме Индзаги прокомментировал победу «Интера» в финале Суперкубка Италии с «Наполи»

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии