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Симоне Индзаги установил рекорд по количеству выигранных Суперкубков Италии

Симоне Индзаги установил рекорд по количеству выигранных Суперкубков Италии
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Вчера, 22 января, «Интер» обыграл «Наполи» в финале Суперкубка Италии. Встреча на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги в пятый раз выиграл данный трофей, установив рекорд турнира. Ранее больше всего выигранных Суперкубков было у Марчелло Липпи и Фабио Капелло – по 4 титула.

Индзаги дважды брал Суперкубок с «Лацио» (2017/2018, 2019/2020) и трижды с «Интером» (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

47-летний специалист возглавил «Интер» в июне 2021 года. Контракт Индзаги с клубом рассчитан до лета 225 года.
После 20 туров «Интер» занимает второе место в Серии А с 51 очком и игрой в запасе. Лидирует в чемпионате «Ювентус» (52 очка).

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