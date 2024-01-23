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«Жирона» установила личный рекорд Ла Лиги по набранным очкам за 17 туров до конца чемпиона

После разгрома «Севильи» (5:1) у «Жироны» 52 очка в турнирной таблице Ла Лиги. Это рекорд клуба в высшем испанском дивизионе.

До этого лучшим показателем команды в чемпионате Испании было 51 очко в сезоне 2017/18 – дебютном для «Жироны» в Ла Лиге.

Команда побила рекорд за 17 туров до завершения сезона в Испании.

После результата этого матча Жирона» поднялась на первую строчку чемпионата Испании по футболу, набрав 52 очка за 21 проведённый матч. «Жирона» обошла «Реал», у которого 51 очко — но у «сливочных» есть игра в запасе. «Севилья» же располагается на 17-й позиции с 16 очками после 21 встречи.

В следующем туре испанского чемпионата «Жирона» проведёт матч с «Сельтой» на поле соперника.

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