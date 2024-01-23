Артуро Видаль вернулся в чилийский клуб «Коло-Коло», где стартовала его карьера

Полузащитник Артуро Видаль перешёл в чилийский клуб «Коло-Коло», сообщает пресс-служба клуба.

«Я вернулся и надеюсь добиться важных результатов. Этот год будет замечательным, мы вернём «Коло-Коло» на то место, которое он заслуживает», — приводит слова Видаля Chilevision.

В прошлом сезоне «Коло-Коло» занял третье место с 54 очками. Чемпионом стал «Уачипато» (57 очков).

Видаль является воспитанником «Коло-Коло», прошёл путь от U21 до основной команды. За команду футболист выступал с 2006 по 2007 год, а после перешёл в немецкий «Байер». За этот период Видаль выиграл с «Коло-Коло» три чемпионства в чилийской лиге.

За свою профессиональную карьеру Видаль поиграл за «Баварию», «Ювентус», «Барселону» и «Интер». 36-летний футболист провёл на поле 686 матчей, забил 111 мячей и отдал 83 голевых передачи.