Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде Кругового

Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде Кругового
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде защитника Данилы Кругового.

«Они договариваются, чтобы взять его в аренду. Сейчас ЦСКА ведёт переговоры, чтобы он играть начал», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Материалы по теме
Геннадий Орлов объяснил, почему Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android