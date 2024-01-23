Канчельскис: жалею, что на ЧМ-1994 не поехал. «Письмо 14» — самое большое разочарование

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что жалеет о поставленной подписи в «Письме четырнадцати».

«Один раз пострадал от своей принципиальности, да. Жалею, что на ЧМ-1994 не поехал. «Письмо четырнадцати» — самое большое разочарование в моей карьере, 100%. Всё-таки чемпионат мира есть чемпионат мира. Но что ж поделать, теперь это в прошлом», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Письмо четырнадцати» — открытое письмо, написанное футболистами сборной России после финального матча отборочного турнира к чемпионату мира 1994 года со сборной Греции (0:1). Письмо подписали Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Сергей Кирьяков, Дмитрий Хлестов, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Олег Саленко и Василий Кульков.

Футболисты требовали, чтобы команду на чемпионате мира тренировал не Павел Садырин, а Анатолий Бышовец, работавший в сборной России на чемпионате Европы 1992 года. Игроки считали, что в выходе в финальную часть ЧМ-1994 есть большая заслуга Бышовца. Также было выдвинуто требование об изменении вознаграждения за выход в финальную часть ЧМ и улучшении материально-технического обеспечения команды.