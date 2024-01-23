Канчельскис рассказал о сорвавшемся переходе в «Милан» в игровые годы

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис вспомнил, как мог оказаться в итальянском «Милане».

«Мне грех жаловаться. Ну да, можно было в «Эвертоне» ещё полгода подождать и поехать в «Милан». Президент «Фиорентины» Чекки Гори на опережение сыграл, подписали договор. Я в целом благодарен футбольному боженьке, что так всё сложилось в карьере», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В Италии Канчельскис играл за «Фиорентину» с 1997 по 1998 год. Также за границей Канчельскис представлял «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон» (все — Англия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игровую карьеру Канчельскис завершил в 2006 году в составе «Крыльев Советов».