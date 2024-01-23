Канчельскис: для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА и посмотреть, насколько мы отстали

Бывший российский футболист, а ныне тренер «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан) Андрей Канчельскис считает, что лучшие времена для российского футболиста придётся ждать долгие годы.

«Опять скажут, что я не оптимист (смеётся). Но я боюсь, что очень-очень-очень долго этого придётся ждать. Для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА, чтобы Россию вернули в отборы чемпионатов мира и Европы, в Лигу чемпионов и так далее. А дальше уже смотреть, насколько мы отстали за эти два года. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы и строить стратегические планы», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.