Тренер «ПСЖ» Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал боссам французского клуба имена игроков, на которых он больше не рассчитывает. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский специалист готов отказаться от услуг 26-летнего правого защитника Норди Мукиэле, которым интересуется мюнхенская «Бавария». Также Энрике не рассчитывает на 21-летнего нападающего Уго Экитике, который в скором времени может стать игроком «Айнтрахта». Ещё одним футболистом, с которым готов расстаться тренер «ПСЖ», является 22-летний форвард Гонсалу Рамуш, купленный парижанами минувшим летом за € 60 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Мукиэле принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Экитике сыграл в одной встрече Лиги 1, где не отметился голевыми действиями. Рамуш принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях (пять голов и один ассист).