Лаутаро Мартинес забил за «Интер» 123 гола — столько же на счету у Кристиана Вьери

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил 123 гола за миланский клуб с учётом всех соревнований — столько же на счету экс-форварда «нерадзурри» Кристиана Вьери. Только восемь игроков забили больше за всю историю существования клуба.

Напомним, аргентинский футболист выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн. Ранее сообщалось, что «Интер» в ближайшее время продлит соглашение с 26-летним Лаутаро. Кристиан Вьери играл за «Интер» с 1999 по 2005 год и выиграл вместе с «нерадзурри» Кубок Италии.