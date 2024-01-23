Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаутаро Мартинес забил за «Интер» 123 гола — столько же на счету у Кристиана Вьери

Лаутаро Мартинес забил за «Интер» 123 гола — столько же на счету у Кристиана Вьери
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил 123 гола за миланский клуб с учётом всех соревнований — столько же на счету экс-форварда «нерадзурри» Кристиана Вьери. Только восемь игроков забили больше за всю историю существования клуба.

Напомним, аргентинский футболист выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн. Ранее сообщалось, что «Интер» в ближайшее время продлит соглашение с 26-летним Лаутаро. Кристиан Вьери играл за «Интер» с 1999 по 2005 год и выиграл вместе с «нерадзурри» Кубок Италии.

Материалы по теме
Гендир «Интера» заявил, что новый контракт с Лаутаро будет подписан в ближайшее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android