Экс-игрок «Баварии» Баслер: мюнхенцам нужно назначить меня главным тренером вместо Тухеля

Бывший полузащитник «Баварии» и чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии Марио Баслер подверг критике мюнхенский клуб после его поражения в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Команде не хватало уверенности в себе. «Бавария» играла очень приземлённо в матче с «Вердером». В таком состоянии они не смогут отнять лидерство у леверкузенского «Байера». Так что единственный шанс «Баварии» в сложившейся ситуации — это прийти за мной», — приводит слова Баслера Sport.de.

Напомним, после 17 игр чемпионата Германии «Бавария» набрала 41 очко и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, «Байер» после 18 туров Бундеслиги заработал 48 очков и расположился на первой строчке.