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Экс-игрок «Баварии» Баслер: мюнхенцам нужно назначить меня главным тренером вместо Тухеля

Экс-игрок «Баварии» Баслер: мюнхенцам нужно назначить меня главным тренером вместо Тухеля
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Бывший полузащитник «Баварии» и чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии Марио Баслер подверг критике мюнхенский клуб после его поражения в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

Германия - Бундеслига . 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Вайзер – 59'    

«Команде не хватало уверенности в себе. «Бавария» играла очень приземлённо в матче с «Вердером». В таком состоянии они не смогут отнять лидерство у леверкузенского «Байера». Так что единственный шанс «Баварии» в сложившейся ситуации — это прийти за мной», — приводит слова Баслера Sport.de.

Напомним, после 17 игр чемпионата Германии «Бавария» набрала 41 очко и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, «Байер» после 18 туров Бундеслиги заработал 48 очков и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги
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