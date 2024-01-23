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«Мне не нравится, когда на судей давят». Хави — о судействе в матче «Реала» с «Альмерией»

«Мне не нравится, когда на судей давят». Хави — о судействе в матче «Реала» с «Альмерией»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о судействе в минувшем матче 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» выиграл у «Альмерии» со счётом 3:2.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
0:1 Рамазани – 1'     0:2 Гонсалес – 43'     1:2 Беллингем – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 67'     3:2 Карвахаль – 90+9'    

«Я бы не стал говорить об этом споре, если бы вы меня не спросили. Если вы спросите меня о футболе, я буду говорить о нём три дня. Вы сами всё видели, поэтому проанализируйте это самостоятельно, и мы все с вами согласимся. Я не хочу разводить полемику. Мне просто не нравится давление на судей. Не спрашивайте меня больше об этом скандале. Я высказал своё мнение, и вы его знаете», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее, комментируя данную ситуацию, Хави сказал, что в таких обстоятельствах «Барселоне» будет сложно выиграть Ла Лигу.

В матче с «Альмерией» из-за спорных решений судьи, принятых в пользу «Реала», мадридский клуб смог отыграться и победить, уступая по ходу встречи со счётом 2:0.

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