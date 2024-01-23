Помощник Клоппа Лейндерс подтвердил, что Салах пропустит три-четыре недели из-за травмы

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс подтвердил, что египетский нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах пробудет вне игры три-четыре недели из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.

«Я знаю, что его потеря сильно сказалась на Египте, но единственная причина, почему мы вернули его, заключается в том, чтобы дать Мо наилучший шанс оправиться к финалу Кубка Африки. Когда Салаху сделали сканирование, то обнаружили у него серьёзный разрыв мышцы задней поверхности бедра. С такими травмами игроки отсутствуют не меньше трёх-четырёх недель», — приводит слова Лейндерса издание Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что Мохамед Салах вернётся в расположение мерсисайдского клуба для восстановления после травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).