«Шинник» заинтересован в подписании Ильи Кутепова

Ярославский «Шинник» рассматривал вариант с переходом защитника «Велеса» Ильи Кутепова. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, из ярославского клуба звонили игроку, но на этом всё и завершилось. Отмечается, что «Велес» не отпустит Кутепова, и сам футболист не хочет уезжать из Москвы: у него маленький ребенок.

В текущем сезоне Леон Второй лиги 30-летний Илья Кутепов провёл 10 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 20 матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.