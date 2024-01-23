Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне уверен, что переход Корреа в саудовский клуб — лучшее решение для всех

Симеоне уверен, что переход Корреа в саудовский клуб — лучшее решение для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» высказался о возможном уходе форварда команды Анхеля Корреа в один из саудовских клубов.

«Уход Корреа в чемпионат Саудовской Аравии? Вчера у меня был долгий разговор с Анхелем о его будущем. Я хочу найти наилучшее решение для него. Я всегда повторяю, что мы постоянно будем поддерживать тех людей, которые отдали нашему клубу свои сердца, что бы ни случилось», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. В текущем сезоне форвард провёл за «матрасников» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно решение одного из защитников «Атлетико» о месте дальнейшего продолжения карьеры.

Материалы по теме
Защитник «Атлетико» Сёюнджю хочет перейти только в «Фенербахче»
Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android