Симеоне уверен, что переход Корреа в саудовский клуб — лучшее решение для всех

Главный тренер мадридского «Атлетико» высказался о возможном уходе форварда команды Анхеля Корреа в один из саудовских клубов.

«Уход Корреа в чемпионат Саудовской Аравии? Вчера у меня был долгий разговор с Анхелем о его будущем. Я хочу найти наилучшее решение для него. Я всегда повторяю, что мы постоянно будем поддерживать тех людей, которые отдали нашему клубу свои сердца, что бы ни случилось», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. В текущем сезоне форвард провёл за «матрасников» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно решение одного из защитников «Атлетико» о месте дальнейшего продолжения карьеры.