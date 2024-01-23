Осимхен определился, в каком клубе хочет продолжить карьеру

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о дальнейших планах на свою карьеру. Нигериец намекнул, что может покинуть итальянский клуб уже в конце нынешнего сезона.

«Я уже определился, каков будет мой следующий шаг в конце сезона. Я всё для себя решил. У меня есть план, я точно знаю, что хочу сделать, знаю, какой шаг хочу сделать дальше», — приводит слова Осимхена CBS Sports.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее агент Хвичи Кварацхелии в скандальном интервью заявил, что ему известно будущее Виктора Осимхена.