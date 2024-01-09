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Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Осимхен перейдёт в клуб из Саудовской Аравии

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Осимхен перейдёт в клуб из Саудовской Аравии
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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о профессиональном будущем нападающего «партенопейцев» Виктора Осимхена.

«Да, Виктор продлил контракт с «Наполи». Но вы действительно думаете, что он надолго задержится в этой команде? Я вам уже могу сказать, что летом Осимхен перейдёт в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. «Наполи» существенно увеличил его зарплату, но это всё равно не поможет клубу удержать такого нападающего», — приводит слова Джугели Football Italia.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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