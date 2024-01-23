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«Оренбург» в товарищеском матче разгромил македонскую «Стругу» со счётом 5:1

«Оренбург» в товарищеском матче разгромил македонскую «Стругу» со счётом 5:1
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Сегодня, 23 января, в рамках товарищеского матча встречались «Оренбург» и македонская «Струга». Команды играли на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке, Турция. Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу оренбуржцев.

На 24-й минуте игрок македонской команды Бесарт Ибраими открыл счёт. Однако потом голами с пенальти отличились игроки оренбуржцев Семён Столбов и Владимир Обухов, а также забили мячи с игры Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьёв и Матиас Перес.

Ранее 22 января «Оренбург» должен был сыграть товарищеский матч с армянским «Пюником», однако его отменили и российская команда играла с узбекским «Навбахором» (2:2). На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Оренбург» находится на 14-м месте с 15 очками.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 января 2024, вторник. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
5 : 1
Струга
Струга, Северная Македония
0:1 Ибраими – 24'     1:1 Сиваков – 30'     2:1 Воробьёв – 45'     3:1 Столбов – 51'     4:1 Перес – 56'     5:1 Обухов – 62'    
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