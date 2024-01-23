«Оренбург» в товарищеском матче разгромил македонскую «Стругу» со счётом 5:1

Сегодня, 23 января, в рамках товарищеского матча встречались «Оренбург» и македонская «Струга». Команды играли на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке, Турция. Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу оренбуржцев.

На 24-й минуте игрок македонской команды Бесарт Ибраими открыл счёт. Однако потом голами с пенальти отличились игроки оренбуржцев Семён Столбов и Владимир Обухов, а также забили мячи с игры Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьёв и Матиас Перес.

Ранее 22 января «Оренбург» должен был сыграть товарищеский матч с армянским «Пюником», однако его отменили и российская команда играла с узбекским «Навбахором» (2:2). На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Оренбург» находится на 14-м месте с 15 очками.