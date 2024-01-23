Лепёхин – о Чалове и Тикнизяне: переход в «Зенит» – большой риск непопадания в основу

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на новости о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в клуб из Санкт-Петербурга.

«Позитивно отношусь к переходу Тикнизяна в «Зенит». Для клуба и игрока это плюс. В любом случае он футболист, который на себя обращает внимание. Соответственно «Зенит» проявляет интерес к таким футболистам, ничего удивительного в этом нет. Если это случится, то «Зениту» будет только лучше. Не знаю, насколько он готов выигрывать конкуренцию, тут есть большие сомнения по этой позиции.

Про Чалова могу сказать то же самое. Вообще интерес «Зенита» к футболистам, которые себя проявляют в других командах, он неудивителен. Это нормально, когда самый сильный клуб России интересуется лучшими футболистами чемпионата. Но все эти переходы сопряжены с большим риском непопадания в основной состав, потому что «Зенит» обладает хорошим подбором футболистов, и в таких условиях сложнее попасть в старт», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.