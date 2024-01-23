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Балахнин: Сутормин пригодился бы «Ростову», сколько можно сидеть в клубе, где не играешь

Балахнин: Сутормин пригодился бы «Ростову», сколько можно сидеть в клубе, где не играешь
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Бывший ассистент главного тренера сборной России Сергей Балахнин высказался о возможном переходе футболиста «Зенита» Алексея Сутормина в «Ростов».

«Сутормин пригодился бы «Ростову» и принёс пользу, тем более исходя из ситуации в «Ростове». Клубу нужны игроки, которые делают команду лучше. У Сутормина хороший уровень, хоть и не был игроком основного состава в «Зените». Сколько можно сидеть в клубе, где ты не играешь? Думаю, он хочет играть, быть в деле. Если у него есть желание, то «Ростов» — хороший вариант», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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Источник: игрок «Зенита» Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин
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