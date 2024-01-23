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Источник: игрок «Зенита» Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин

Источник: игрок «Зенита» Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт главный тренер южан Валерий Карпин. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Сутормин хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. При этом на Алексея рассчитывает Валерий Карпин. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний футболист отказался от перехода в «Сочи», который располагается на последнем, 16-м месте в МИР РПЛ.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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