Источник: игрок «Зенита» Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт Карпин

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт главный тренер южан Валерий Карпин. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Сутормин хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. При этом на Алексея рассчитывает Валерий Карпин. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний футболист отказался от перехода в «Сочи», который располагается на последнем, 16-м месте в МИР РПЛ.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.