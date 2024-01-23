Радченко: Тикнизян ещё ничего не сделал в большом футболе

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что игрок «Локомотива» Наир Тикнизян ещё ничего не сделал в большом футболе.

«Много разговоров сначала про Скопинцева, потом про Тикнизяна. Понятно, что это всё левые защитники, потому что там играл Круговой. Наир является воспитанником питерского футбола, но мне кажется, что будет такая же история, как и с другими молодыми футболистами, которые только начинали делать успехи. Потом они открывали рот, высказываются, спорят с судьями и получают красные карточки. Тикнизян ещё ничего не сделал в большом футболе, ещё работать и работать.

Если Наир хочет обратно вернуться в родной город, то я только за. Но он должен понимать, что Сантос на две головы выше его, поэтому чтобы выиграть конкуренцию на левом фланге, ему надо очень сильно постараться», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.