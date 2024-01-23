Футбольный суд Испании не считает действия Винисиуса в матче с «Альмерией» агрессией

Футбольный арбитражный суд Испании не считает действия игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 21-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (3:2) агрессией и заявляет, что нет основания для дисквалификации, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в одном из моментов в конце игры Винисиус в штрафной площади «Альмерии» ударил игрока соперника по лицу. При этом система VAR не рассматривала этот эпизод, и футболист даже не получил жёлтой карточки.

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Кроме того, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения, по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо решил отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2, а впоследствии победить.