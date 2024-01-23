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«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» в размере € 15 млн за Триппьера

«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» в размере € 15 млн за Триппьера
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение мюнхенской «Баварии» в размере € 15 млн за трансфер защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, встречного предложения не последовало. Сумма находится на верхней границе того, что «Бавария» готова заплатить.

Ранее сообщалось, что 33-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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