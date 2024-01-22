Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Парагвая Мигель Альмирон в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Шабаб» вышел на руководство «сорок» с предложением о покупке 29-летнего хавбека. Сам игрок не против перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Однако окончательное решение останется за «Ньюкаслом».

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сорок» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о нежелании форварда «Ньюкасла» Каллума Уилсона переходить в «Милан».