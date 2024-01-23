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«Аталанта» продлила контракт со Скальвини, которым интересуются топ-клубы Европы — TMW

«Аталанта» продлила контракт со Скальвини, которым интересуются топ-клубы Европы — TMW
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Итальянская «Аталанта» продлила контракт с 20-летним центральным защитником сборной Италии Джорджио Скальвини. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, защитник подписал контракт до 30 июня 2028 года. Зарплата Скальвини составит € 1,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Скальвини со стороны мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», а также «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

На данный момент после 20 сыгранных матчей Серии А «Аталанта» располагается на пятом месте с 33 очками.

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