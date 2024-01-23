Тренер «Челси» Почеттино высказался о будущем Казадея и Морейры, вернувшихся из аренд

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о перспективах полузащитника Чезаре Казадея и форварда Диегу Морейры, вернувшихся в лондонский клуб из аренды в «Лестере» и «Лионе».

«Входят ли Морейра и Казадей в планы клуба на вторую часть сезона? Да. Я думаю, нам нужно сейчас оценить их. Оба вернулись из аренд. Хороший потенциал, они будут частью команды, и тогда будет принято решение, будут ли они там играть каждую неделю, каждую игру. У нас было слишком много травм, и возвращение игроков из аренды, я думаю, пойдёт нам на пользу», — приводит слова Почеттино Football.London.

Казадей перешёл в «Челси» в августе 2022 года из «Интера» за € 14,86 млн. В первой половине нынешнего сезона полузащитник провёл за «Лестер» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Лондонский клуб приобрёл футболиста в июне 2023 года из «Бенфики». Диегу дебютировал в составе «синих» в победном матче в Кубке английской лиги с «Уимблдоном» в августе. 1 сентября Морейра был отдан в аренду в «Лион». За время пребывания во Франции игрок сборной Португалии до 21 года провёл девять матчей и не отметился результативными действиями. Действующий контракт португальца с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.