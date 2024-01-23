«Лучший правый вингер после Бекхэма». Фанаты «МЮ» поздравили Канчельскиса с днём рождения

Болельщики английского «Манчестер Юнайтед» поздравили российского бывшего футболиста команды Андрея Канчельскиса с днём рождения. Экс-игроку исполнилось 55 лет.
«С днём рождения, Андрей Канчельскис», — написала Майра и прикрепила фото российского игрока в футболке «Манчестер Юнайтед »;
«С днём рождения, один из лучших», — отреагировал аккаунт Donaldk;
«С днём рождения второго лучшего правого вингера после Бекхэма, который когда-либо был у «Юнайтед», — ответил Дэвид Шоу;
«Абсолютно потрясающий игрок, от которого захватывает дух, и он молниеносен. Блестящий!», — написал аккаунт Fergi Years;
«С днём рождения тебя, легенда, мы скучаем по тебе», — отреагировал аккаунт Nhlanhla;
«Великий футболист», — написал Рана Рехман.