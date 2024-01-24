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Смолов: сборы с Личкой входят в топ-2 самых тяжёлых, отдам пальму первенства Кобелеву

Смолов: сборы с Личкой входят в топ-2 самых тяжёлых, отдам пальму первенства Кобелеву
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после товарищеского матча с братиславским «Слованом» (2:1) высказался о нагрузках, которые даёт главный тренер команды Марцел Личка, а также назвал тренера, под чьим руководством были самые тяжёлые сборы в карьере.

«Как игралось после вчерашней тренировка на пляже? Если честно, очень тяжело. На первом сборе всегда большие нагрузки, но стоит отметить, что у Марцела они сверхбольшие. Самое главное, что никто не получил повреждений и удалось добиться победы.

Эти сборы самые тяжёлые в карьере? Они точно входят в топ-2. Всё-таки отдам пальму первенства Андрею Николаевичу Кобелеву. У него было очень много бега без мяча, и это были мои первые сборы с основой. Было очень сложно», — приводит слова Смолова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, первый сбор московской команды проходит в Катаре с 13 по 25 января.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

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