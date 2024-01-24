Фёдор Смолов высказался о победе «Динамо» в матче со «Слованом»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу в товарищеском матче с братиславским «Слованом» (2:1).

«У них классная команда. Многие ребята играли в хороших клубах и за свои сборные. Всё же думаю, что нет смысла смотреть на соперника на первом этапе подготовки. Но всё равно приятно начинать с победы, хоть и в товарищеском матче.

Не странно, что в товарищеской игре было много нарушений и жёсткости? Нет, всё равно все находятся под нагрузками, плюс никто не хотел проигрывать. Кто-то неумышленно кого-то задел, одно за другое цепляется, отсюда и нарушения. Всё-таки это чемпион своей страны, которому тоже не хотелось уступать», — приводит слова Смолова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, первый сбор московской команды проходит в Катаре с 13 по 25 января.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.