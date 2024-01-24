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Спортивный директор «Торино» заявил, что клуб не планирует отдавать Сазонова в аренду

Спортивный директор «Торино» заявил, что клуб не планирует отдавать Сазонова в аренду
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Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб не планирует отдавать защитника команды Сабу Сазонова в аренду.

«Не планируем отдавать Сазонова в аренду и не ищем для него никаких вариантов», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Сазонов является воспитанником академии «Зенита», откуда летом 2021 года перебрался в московское «Динамо». Впоследствии Саба получил грузинское гражданство, а летом 2023 года перешёл в туринский клуб, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,75 млн.

При этом в нынешнем сезоне Сазонов сыграл за «Торино» всего пять матчей в итальянской Серии А, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 149 минут. Кроме того, рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет € 3 млн.

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