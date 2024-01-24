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Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ

Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ
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«Фулхэм» действительно был заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Фулхэм» хотел арендовать Кордобу с последующим правом выкупа за € 8 млн, но сделка была заблокирована со стороны АПЛ. Руководство лиги по прежнему выступает против трансферов, связанных с Россией.

Напомним, ранее появилась информация, что лондонский «Фулхэм» рассматривает возможность аренды колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Сообщалось, что главный тренер «Фулхэма» Марко Силва хочет усилить нападение команды и в этом месяце сделал нового форварда приоритетом на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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Источник: «Краснодар» предлагал € 12 млн за форварда «Флуминенсе»
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