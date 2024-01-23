Источник: «Краснодар» предлагал € 12 млн за форварда «Флуминенсе»

«Краснодар» предложил около €12 млн за нападающего Джона Ариаса из бразильского «Флуминенсе», сообщает журналист Гильермо Абрахао в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, условия трансфера полностью устроили бразильский клуб и представителей игрока, но колумбиец отказался от переезда в российский чемпионат. Ранее Ариас уже отказывал «Зениту»

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Арьяса. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Арьяс провёл 10 матчей.