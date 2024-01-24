«Реал Сосьедад» Захаряна вышел в полуфинал Кубка Испании

Закончился матч 1/4 финала Кубка Короля, в котором «Сельта» принимала баскский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Встреча прошла в Виго (Испания) на стадионе «Балаидос» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 2-й минуте счёт открыл Микель Оярсабаль, поразив ворота «Сельты» с передачи Микеля Мерино. После перерыва второй мяч в сетку ворот хозяев забил дебютирующий в этом матче суринамский нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер. Ассистировал ему Браис Мендес. В компенсированное время Лука де ла Торре сделал счёт 2:1.

Российский атакующий хавбек Арсен Захарян остался в запасе, но вышел на поле после первого тайма, отыграв 45 минут. Результативными действиями игрок не отметился.

Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании.

Отметим, что за эту неделю баскский клуб дважды обыграл «галисийцев» на выезде. Первый матч проходил в рамках Ла Лиги и завершился со счётом 1:0.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт в рамках 22 тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Матч состоится 27 января в 16:00 по мск. «Сельта» же 28 января в 16:00 по мск.