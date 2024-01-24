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The Athletic: футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны методами работы тен Хага

The Athletic: футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны методами работы тен Хага
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны методами работы главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает The Athletic, наставник английской команды уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в «МЮ» – обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа. Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения специалистом тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 матча.

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