«Он японец». Тренер Франции Дешам ответил жене Макрона, почему не вызывает игрока «Реймса»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос супруги президента страны Эммануэля Макрона Брижит.

«В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Это Ито. Он очень хорош. Мы должны вызывать его в команду, Дидье! Почему вы его не вызываете?» — приводит слова жены Макрона Portail Free.

«Ну, потому что он японец», – ответил Дешам.

Напомним, Дешам возглавил национальную команду Франции в июне 2012 года. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций 2021 года, вышли в финал Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сейчас Франция находится на пятом месте в рейтинге ФИФА, а на протяжении последних пяти лет неизменно входит в нём в топ-5.