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Магаль: в Воронеже много болельщиков «Спартака», но популярнее «Факела» команды нет

Магаль: в Воронеже много болельщиков «Спартака», но популярнее «Факела» команды нет
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Правый защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал, за какие команды больше всего переживают футбольные болельщики «Воронежа».

«В Воронеже многие за «Спартак» болеют. В начале нулевых я ходил на матчи «Факела» и «Спартака», когда сыграли 1:0 и 0:5, — ажиотаж был сумасшедший. Да и сейчас, когда «Спартак» приезжает в город, билеты труднее всего достать — все хотят попасть на матч. Если не брать «Факел», то все друзья и некоторые близкие болели за красно-белых. Но «Факел» — 100 процентов самый популярный клуб в городе», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Воронежский «Факел» по итогам осенней части сезона РПЛ занимает в турнирной таблице 11-е место, набрав 21 очко в 18 матчах.

Полностью интервью с Русланом Магалем читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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