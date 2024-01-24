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Игрок «Факела» Магаль: если бы я отвечал так же, как нынешняя молодёжь, получил бы «лещей»

Игрок «Факела» Магаль: если бы я отвечал так же, как нынешняя молодёжь, получил бы «лещей»
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Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о поведении молодого поколения.

«Нынешняя молодёжь стала наглее. Где-то в хорошем смысле — например, на поле. Но в жизни, когда надо помочь администратору, появляются недовольные лица. Если бы я в той же «Сибири» так ответил, то получил бы «лещей» от старших и понёс мячи. Молодёжи надо немного поучиться, но к ним сейчас более лояльно относятся», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магаль перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Магаль сыграл два матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

После 18 туров «Факел» занимает 11-е место в РПЛ с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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