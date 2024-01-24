Кубок африканских наций, 24 января: расписание игрового дня

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Сегодня, 24 января, в Кубке африканских наций состоятся четыре встречи. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

24 января, расписание матчей игрового дня (время — московское):

20:00. Группа Е. Намибия — Мали.

20:00. Группа Е. ЮАР — Тунис.

23:00. Группа F. Замбия — Марокко.

23:00. Группа F. Танзания — ДР Конго.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).